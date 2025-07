Sportmediaset riporta: “Veretout lascia il Lione dopo un solo anno e passa all’Al-Arabi”

Il futuro di Jordan Veretout è ormai lontano dal Lione, infatti dopo una sola stagione in Ligue 1 il centrocampista non rientra più nei piani di Fonseca che avrebbe dato mandato ai suoi agenti di cercare una nuova squadra. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il giocatore è vicino a volare in Qatar per giocare con l’Al-Arabi con cui firmerà un contratto molto ricco mentre il Lione riceverà un milione di euro per la chiusura della trattativa che segnerà il passaggio dell’ex viola per 3 stagioni.

Inoltre, Veretout faceva parte di una squadra che deve cedere a causa della pessima situazione dei conti della società e, quindi, vuole alleggerirsi di uno stipendio pesante.