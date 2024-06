Ricordate Hancko? Alla Fiorentina solo 5 presenze, adesso potrebbe andare all’Atletico Madrid

Tra i vari nomi accostati al Napoli per rinforzare la difesa c’è anche David Hancko, attualmente in forza al Feyenoord. Il centrale mancino è stata un’idea degli scorsi mesi, mentre in questa sessione di mercato il club azzurro pare aver preferito altri profili (come Hermoso). Hancko ha già giocato in Italia, con la maglia della Fiorentina nella stagione 2018/2019. A quei tempi, Hancko era molto giovane, e ha collezionato solo 5 presenze con la maglia viola, prima di essere ceduto allo Sparta Praga.

Dunque, il difensore non si vestirà di azzurro. Tuttavia, Hancko è pronto a cambiare squadra e ad accasarsi all’Atletico Madrid. Ad annunciarlo è il suo agente ai microfoni di Relevo: “Tra tutti i club interessati, per noi l’Atletico è al primo posto. A David piace la possibilità di giocare col Cholo Simeone”. Il suo cartellino adesso vale circa 35 milioni di euro, vedremo se l’Atletico sarà disposto a sborsare una cifra tale agli olandesi del Feyenoord. Lo riporta TMW.

