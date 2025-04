La Fiorentina è preoccupata dalle condizioni di Gosens, arriva l’ammissione di Palladino a fine partita

Quella che sembrava una semplice botta al ginocchio ricevuta in allenamento alla vigilia di Fiorentina-Atalanta, si sta rivelando qualcosa di più serio. Stiamo parlando delle condizioni di Robin Gosens, costretto a saltare anche la trasferta di Milano dopo il forfait nella gara al Franchi contro l’Atalanta. In questo momento le condizioni del terzino sinistro stanno preoccupando non poco la truppa viola con il tedesco che sta continuando a lavorare a parte senza che siano chiari i tempi del suo recupero e del suo effettivo rientro in gruppo dopo che questa settimana Gosens non si è mai allenato con il resto della squadra ed ha svolto solo allenamenti individuali. A fine partita negli spogliatoi l’allenatore viola Raffaele Palladino ha fatto trapelare tutta la preoccupazione per una situazione che sembrava tutt’altro che complicata (come detto dello stesso tecnico nella conferenza stampa dopo la vittoria contro l’Atalanta. L’allenatore aveva parlato di: “Riposo precauzionale per una botta”) la situazione però non sembra migliorare e in questo momento non c’è più nessuna certezza. Una notizia che non ci voleva in casa Fiorentina.