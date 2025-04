Gasperini sbrocca contro il Corriere di Bergamo: chiama il giornale ricoprendo tutti di insulti

Il Corriere della Sera esordisce oggi con un’edizione dedicata al tecnico bergamasco Gianpiero Gasperini che, dopo aver letto un articolo del Corriere di Bergamo a lui non gradito, ha deciso di non ammettere più domande dalla testata giornalistica in conferenza stampa ed, inoltre, ha chiamato in sede il quotidiano ricoprendo l’interlocutore di insulti, non ammettendo il diritto alla stampa e non offrendo nessun riavvicinamento per appianare la faccenda. Infatti, la giornalista presente ieri per la conferenza stampa di presentazione della partita di oggi tra Atalanta e Lazio, ha deciso di abbandonare la sala dopo aver ricevuto l’ennesimo rifiuto che testimonia una rottura sempre più profonda tra l’allenatore e tutto l’ambiente bergamasco. Conclude il giornale affermando che quest’uscita ha fatto superare il limite per quanto riguarda lo stile e la buona creanza.