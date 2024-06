TMW, Zaniolo apre alla Fiorentina: possibile prestito con obbligo di riscatto condizionato a 14 milioni

Nelle prossime settimane può incendiarsi la pista di mercato che promette di riportare Nicolò Zaniolo in Italia. Reduce da un ultimo anno e mezzo complicato tra Galatasaray e Aston Villa, il centrocampista offensivo classe 1999 ha voglia di tornare a calcare il palcoscenico del calcio italiano e sul suo conto si sta facendo sempre più concreto e pressante l’interessamento della Fiorentina.

Zaniolo, che in viola peraltro ha fatto 6 anni di trafila giovanile dal 2010 al 2016 prima di andarsene alla Virtus Entella dove ha avuto la possibilità di esordire tra i professionisti, nei giorni scorsi – secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb.com – ha aperto con decisione alla possibilità di tornare in Serie A per vestire la maglia della Fiorentina e adesso i viola, assieme al suo entourage, cercano la soluzione migliore per arrivare a un accordo con il Galatasaray che detiene il cartellino dopo averlo acquistato per 16,5 milioni di euro.

Di mezzo c’è anche il profilo di Sofyan Amrabat. Il centrocampista marocchino piace molto alla società turca, che sarebbe disposta ad inserire il suo cartellino nella trattativa con la Fiorentina. Da capire se tutti i tasselli si incastreranno, ma la Viola vuole spingere sul pedale del gas per portare a termine il tutto. La base per l’operazione tra Gala e Viola potrebbe svilupparsi su un prestito oneroso (2,5 milioni di euro) con obbligo di riscatto condizionato a 13-14 milioni di euro. Può essere la settimana dell’accelerazione decisiva. Su Zaniolo è segnalata anche l’Atalanta.

Pedullà: “L’Aston Villa offre 15 milioni per Kayode. La Fiorentina ne vuole almeno 22. Trattativa aperta”