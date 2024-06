TMW, la Fiorentina vuole Musso e l’Atalanta chiede 15 milioni per cederlo. Christensen va via

La Fiorentina si appresta a vivere un’estate movimentata sul mercato e potrebbe fare qualche mossa anche in porta. Il titolare delle ultime stagioni Pietro Terracciano non sembra avere il posto in pericolo (anche se su di lui si è mosso nelle scorse settimane il Genoa) ma il suo vice Oliver Christensen non ha convinto e il suo posto nella rosa viola appare fortemente in discussione.

In estate il danese sembra destinato a salutare, dopo un solo anno trascorso a Firenze, e la Fiorentina studia i profili da inserire al suo posto. L’ultima idea porta all’Atalanta e all’estremo difensore argentino Juan Musso, chiuso nell’ultima stagione dalla crescita del giovane Carnesecchi alle sue spalle e pronto a cambiare aria già nella prossima finestra di trasferimenti dopo che in generale dal suo arrivo datato estate 2021 le cose non hanno mai preso il volo.

Il classe 1994 nella stagione da poco terminata ha vestito i panni del portiere di coppa della Dea, raccogliendo 11 apparizioni in campionato e 13 tra Europa League e Coppa Italia. Secondo quanto appreso, dalle parti di Bergamo sarebbero disposti a liberarlo per una cifra tra i 14 e i 15 milioni di euro, da capire se la Fiorentina si spingerà a questo tipo di spesa per aggiungere alla sua squadra un portiere come Musso. Lo scrive TMW

