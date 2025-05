L’Empoli vince e sorpassa il Venezia, ora penultimo. I lagunari con la Fiorentina si giocano molto

Si accende anche la lotta salvezza in Serie A. Dopo Lazio-Juventus 1-1 che ha infiammato la corsa per il quarto posto, Empoli-Parma si chiude con un successo per 2-1 dei toscani che tornano a sognare la permanenza in Serie A. Decisivo il gol di Anjorin nel finale. In attesa di Venezia-Fiorentina e Verona-Lecce, infatti, l’Empoli si porta al quartultimo posto in classifica regalandosi una notte da ‘virtualmente salva’. Il Parma resta invece a quota 32 punti, a +4 sui toscani e dunque costretto a soffrire ancora (e con un calendario da brividi, con le sfide contro Napoli e Atalanta). Di seguito la classifica aggiornata della Serie A.

La classifica aggiornata di Serie A dopo le prime tre gare della 36^ giornata

Napoli 77

Inter 74

Atalanta 68

Juventus 64*

Lazio 64*

Roma 63

Bologna 62*

Milan 60*

Fiorentina 59

Como 48*

Torino 44

Udinese 44

Genoa 39

Cagliari 33*

Verona 32

Parma 32*

Empoli 28*

Lecce 27

Venezia 26

Monza 15

* una partita in più

Lo riporta tuttomercatoweb.com