Notizie Musso Fiorentina

Repubblica: "La Fiorentina riflette sui portieri: De Gea, Turati e Musso sono sotto osservazione"
03 agosto 2024 10:26
TMW: "Musso e De Gea possibili soluzioni per la Fiorentina in porta. Si valutano anche Caprile e Turati"
01 agosto 2024 15:49
Nazione: “Atalanta, Musso più 20 milioni per Nico Gonzalez. Attenzione alle percentuali su Colpani”
01 agosto 2024 09:34
Cm.com scrive: "L'Atalanta può inserire Musso come contropartita per Nico Gonzalez"
31 luglio 2024 22:33
Corriere Fiorentino: "Terracciano e Christensen non convincono Palladino. Spunta l'idea Musso"
30 luglio 2024 09:20
Tuttosport: "La Fiorentina pronta a cambiare anche tra i pali. Il primo obiettivo è Juan Musso"
29 luglio 2024 10:40
Gazzetta: "Terracciano ok ma serve un altro portiere. Musso prima scelta, servono 10 milioni"
28 luglio 2024 08:43
Musso obiettivo per la porta della Fiorentina? TMW: "Solo offerte da club spagnoli per lui"
16 luglio 2024 18:44
Calcio in pillole riporta: Un altro nome sul taccuino della Fiorentina. Si tratta del portiere Strakosha
28 giugno 2024 18:09
Corriere dello Sport: "La Fiorentina ha messo nel mirino Musso, l'Atalanta chiede 15 milioni"
27 giugno 2024 07:47
TMW, la Fiorentina vuole Musso e l'Atalanta chiede 15 milioni per cederlo. Christensen va via
24 giugno 2024 13:51
Corriere dello Sport: “Musso vuole lasciare l’Atalanta ma i 10 milioni frenano la Fiorentina”
24 giugno 2024 07:57
Da Bergamo: "Fiorentina su Musso. L'Atalanta apre alla cessione ad una cifra non inferiore ai 10 milioni"
23 giugno 2024 18:03
Gazzetta: “Palladino vuole Musso alla Fiorentina, l’Atalanta chiede 10 milioni. Via Christensen”
23 giugno 2024 09:28
Gazzetta: "L'Atalanta vuole vendere Musso, la Fiorentina ha fatto un sondaggio. C'è anche il Villarrel"
14 luglio 2023 08:52
Gazzetta: “Fiorentina su Musso, l’Atalanta chiede 12 milioni, i viola puntano al prestito"
28 giugno 2023 08:53
Corriere dello Sport: “Il portiere sarà straniero e con esperienza. Musso? Italiano non farebbe salti di gioia”
28 giugno 2023 08:49
TMW, l'Atalanta non vuole dare Musso in prestito. Lo cede solo in caso di offerta importante. Vuole tenerlo
27 giugno 2023 16:45
Di Marzio: "L'Atalanta vende Musso, piace alla Fiorentina, può arrivare in prestito. Concorrenza Fenerbahce"
27 giugno 2023 00:17
La ragazza di Musso, minacciata come quella di Venuti, si sfoga: "Menomale che Bergamo era sicura"
05 maggio 2022 12:57
Da Bergamo, Musso non ha convinto l'Atalanta: ipotesi cessione. La Fiorentina pensa all'acquisto
04 maggio 2022 15:42
Da Bergamo, Atalanta su Dragowski in caso di addio di Gollini. Borussia Dortmund resta comunque in pole
02 giugno 2021 15:33
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