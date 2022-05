Da Bergamo, Musso non ha convinto l’Atalanta: ipotesi cessione. La Fiorentina pensa all’acquisto

Il futuro di Juan Musso all’Atalanta è in bilico? Non è stata un’annata felicissima per l’estremo difensore argentino. L’ex portiere dell’Udinese è arrivato all’Atalanta la scorsa estate per una cifra intorno ai 20 milioni, ma non è mai riuscito a convincere durante la stagione. Stando a quanto riportato da TuttoAtalanta.com, con il ritorno alla base dei prestiti Gollini e Carnesecchi, l’Atalanta starebbe già pensando ad una cessione. Sulle tracce del portiere ci sarebbero tre società di Serie A: Fiorentina, Napoli e Lazio.

