Argentina, Pezzella sarà titolare contro l'Ecuador. In campo anche il portiere Musso dell'Udinese
Secondo Tyc Sport, l'allenatore dell'Argentina Scaloni nella gara di domenica pomeriggio contro l'Ecuador farà giocare il difensore centrale della Fiorentina German Pezzalla dal primo minuto e in port...
A cura di Redazione Labaroviola
11 ottobre 2019 22:00
Secondo Tyc Sport, l'allenatore dell'Argentina Scaloni nella gara di domenica pomeriggio contro l'Ecuador farà giocare il difensore centrale della Fiorentina German Pezzalla dal primo minuto e in porta metterà Musso dell'Udinese.