Labaro Viola

Argentina, Pezzella sarà titolare contro l'Ecuador. In campo anche il portiere Musso dell'Udinese

Secondo Tyc Sport, l'allenatore dell'Argentina Scaloni nella gara di domenica pomeriggio contro l'Ecuador farà giocare il difensore centrale della Fiorentina German Pezzalla dal primo minuto e in port...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 ottobre 2019 22:00
Argentina, Pezzella sarà titolare contro l'Ecuador. In campo anche il portiere Musso dell'Udinese -
News
Argentina
Ecuador
Pezzella
Scaloni
Musso
Condividi

Secondo Tyc Sport, l'allenatore dell'Argentina Scaloni nella gara di domenica pomeriggio contro l'Ecuador farà giocare il difensore centrale della Fiorentina German Pezzalla dal primo minuto e in porta metterà Musso dell'Udinese.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok