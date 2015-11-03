Notizie Ecuador Fiorentina

Nico Gonzalez in campo 62 minuti nella vittoria dell'Argentina, Beltran nemmeno in panchina. Messi gol
08 settembre 2023 04:20
Dall'Inghilterra, il Qatar ha pagato 7,4 milioni di dollari all'Ecuador per vincere la prima partita del mondiale
20 novembre 2022 15:23
"Il Qatar ha corrotto l'Ecuador per truccare l'esordio", bufera dopo la denuncia. La ricostruzione
18 novembre 2022 13:39
Scaloni: "Chance da titolare per Pezzella contro l'Ecuador. Romero non è al top"
03 luglio 2021 12:07
Argentina, Pezzella sarà titolare contro l'Ecuador. In campo anche il portiere Musso dell'Udinese
11 ottobre 2019 22:00
Archivio