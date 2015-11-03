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Notizie Ecuador Fiorentina

Nico Gonzalez in campo 62 minuti nella vittoria dell'Argentina, Beltran nemmeno in panchina. Messi gol

08 settembre 2023 04:20

Dall'Inghilterra, il Qatar ha pagato 7,4 milioni di dollari all'Ecuador per vincere la prima partita del mondiale

20 novembre 2022 15:23

"Il Qatar ha corrotto l'Ecuador per truccare l'esordio", bufera dopo la denuncia. La ricostruzione

18 novembre 2022 13:39

Scaloni: "Chance da titolare per Pezzella contro l'Ecuador. Romero non è al top"

03 luglio 2021 12:07

Argentina, Pezzella sarà titolare contro l'Ecuador. In campo anche il portiere Musso dell'Udinese

11 ottobre 2019 22:00

Dall'Ecuador confermano, la Fiorentina è vicina a prendere il difensore classe 95 Dario Aimar

22 giugno 2017 16:51

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