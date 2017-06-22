Dall'Ecuador confermano, la Fiorentina è vicina a prendere il difensore classe 95 Dario Aimar

Gli acquisti in difesa sembrano non fermarsi, vicino l'arrivo di un altro difensore centrale

Secondo quanto riporta dal sito deporvito.com la Fiorentina starebbe preparando per Dario Aimar. Secondo quanto riporta deporvito.com, infatti, la società viola sarebbe pronta a soddisfare le richieste economiche del Barcelona SC per arrivare al difensore classe 1995, tanto che già nelle prossime ore potrebbero esserci novità importanti sulla trattativa. Conferme dall'Ecuador, la Fiorentina è sempre più vicina a Dario Aimar.