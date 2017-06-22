Dall'Ecuador confermano, la Fiorentina è vicina a prendere il difensore classe 95 Dario Aimar
Gli acquisti in difesa sembrano non fermarsi, vicino l'arrivo di un altro difensore centrale
A cura di Redazione Labaroviola
22 giugno 2017 16:51
Secondo quanto riporta dal sito deporvito.com la Fiorentina starebbe preparando per Dario Aimar. Secondo quanto riporta deporvito.com, infatti, la società viola sarebbe pronta a soddisfare le richieste economiche del Barcelona SC per arrivare al difensore classe 1995, tanto che già nelle prossime ore potrebbero esserci novità importanti sulla trattativa. Conferme dall'Ecuador, la Fiorentina è sempre più vicina a Dario Aimar.