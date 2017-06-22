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Nizza, Valencia e Zenit San Pietroburgo vogliono Tello ma lui sogna il ritorno a Firenze

Il calciatore vuole tornare a giocare nella Fiorentina ma per adesso questa resta un ipotesi molto difficile

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 giugno 2017 16:23
Nizza, Valencia e Zenit San Pietroburgo vogliono Tello ma lui sogna il ritorno a Firenze - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Ultime due stagioni alla Fiorentina, poi il ritorno alla base, al Barcellona. Il futuro di Cristian Tello però non sarà in blaugrana: nonostante la convocazione per il ritiro del 12 luglio, infatti, l'esterno classe '91 è comunque in uscita dal club catalano. Non mancano le pretendenti, su Tello ci sono Valencia - club che lo segue già da tempo -, Nizza e lo Zenit San Pietroburgo di Roberto Mancini. Il giocatore, però, gradirebbe un ritorno alla Fiorentina, anche se al momento questa sembra la pista più complicata
Gianlucadimarzio.com

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