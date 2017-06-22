Nizza, Valencia e Zenit San Pietroburgo vogliono Tello ma lui sogna il ritorno a Firenze

Il calciatore vuole tornare a giocare nella Fiorentina ma per adesso questa resta un ipotesi molto difficile

Ultime due stagioni alla Fiorentina, poi il ritorno alla base, al Barcellona. Il futuro di Cristian Tello però non sarà in blaugrana: nonostante la convocazione per il ritiro del 12 luglio, infatti, l'esterno classe '91 è comunque in uscita dal club catalano. Non mancano le pretendenti, su Tello ci sono Valencia - club che lo segue già da tempo -, Nizza e lo Zenit San Pietroburgo di Roberto Mancini. Il giocatore, però, gradirebbe un ritorno alla Fiorentina, anche se al momento questa sembra la pista più complicata

Gianlucadimarzio.com