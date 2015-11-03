Labaro Viola

Notizie Tello Fiorentina

Tello: "Con Joaquin parlo spesso della Fiorentina. Ho molti amici lì"

07 aprile 2021 17:58

Tello: "Gonzalo è stato un piacere affrontarti e dopo averti avuto come compagno, capitano"

24 giugno 2020 10:47

Tello non dimentica: "La qualificazione in Europa League con la Fiorentina una delle emozioni più forti.."

05 aprile 2020 13:43

(VIDEO): Joaquin “mata” il Barça. Ecco il gol nel 3-4 al Camp Nou. Due assist di Tello

11 novembre 2018 18:20

Il Betis di Joaquin e Tello batte e umilia il Milan a San Siro in Europa League. È 1-2

25 ottobre 2018 20:51

Tello, che sfortuna! Inizia con un infortunio la sua avventura al Betis...

13 luglio 2017 10:07

Sousa torna a parlare: "Tello? L'ho fatto migliorare io a Firenze, soprattutto in fase difensiva. Ha una qualità rara..."

03 luglio 2017 16:04

Ufficiale, Tello non ritorna più alla Fiorentina, è un giocatore del Betis Siviglia

30 giugno 2017 19:11

Pres. Betis: "Tello ci piace moltissimo, ma costa tanto. Serve cautela, il rischio è che l'affare possa saltare"

30 giugno 2017 12:41

Tello è un rebus: lo Zenit si tira indietro, il Betis lo vuole ma a cifre più basse e la Fiorentina...

28 giugno 2017 23:45

Corriere, Corvino pronto a riportare Tello a Firenze. Nello schema tattico di Pioli...

28 giugno 2017 10:42

Passi avanti del Betis Siviglia per Tello, ma le richieste del giocatore sono alte. Sullo sfondo altri club...

25 giugno 2017 19:40

Nizza, Valencia e Zenit San Pietroburgo vogliono Tello ma lui sogna il ritorno a Firenze

22 giugno 2017 16:23

Corvino incontra Braida a Milano: si parla del ritorno di Tello, ma spunta anche Bernardeschi...

20 giugno 2017 18:16

Tello scartato dalla Fiorentina, adesso il Barcellona fissa il prezzo per la cessione, 12 milioni

13 giugno 2017 11:46

Ag. Tello: "Stiamo parlando con la Fiorentina. No al Tigres. Se può restare a Barcellona?..."

09 giugno 2017 10:48

Dopo Tello e Salcedo la Fiorentina decide di non riscattare nemmeno De Maio. Tornerà all'Anderlecht

01 giugno 2017 13:27

La Fiorentina molla Tello, la società viola non ha esercitato il riscatto. Torna al Barcellona

31 maggio 2017 17:08

Anche Tello e Maxi Olivera salutano Gonzalo: "Un onore poter giocare con te. Buona fortuna capitano!"

26 maggio 2017 18:39

Il futuro di Tello e Babacar dipende dal nuovo allenatore. E se dovessero partire...

12 maggio 2017 12:54

Tello, la Fiorentina pronta a riscattarlo per 8 milioni

10 maggio 2017 19:41

Marca: il Barça scarica Tello e la Fiorentina ha un mese per riscattarlo

03 maggio 2017 12:37

Tello, il giocatore a due facce simbolo del momento viola...

24 aprile 2017 19:14

La Fiorentina ha riscattato Tello, versati i 5,5 milioni al Barcellona

21 aprile 2017 11:46

Tello: "Siamo stati sfortunati ma ora l'Europa è lontana. Cosa ha detto Kalinic..."

15 aprile 2017 18:22

Viola di rabbia: 1-2 Empoli a Firenze, Mazzoleni e le occasioni perse...

15 aprile 2017 16:57

Ag. Tello: "Sarebbe felice di restare, ma non dipende solo da lui"

13 aprile 2017 11:41

5 milioni di motivi per tenersi questo Cristian Tello

10 aprile 2017 16:27

Tello: "Oggi tanta sfortuna. Abbiamo dimostrato di credere nell'Europa"

09 aprile 2017 16:45

COSA C'È DIETRO IL RISCATTO DI TELLO. ILICIC AL SIVIGLIA PER 10 MILIONI

31 marzo 2017 14:31

Corvino ha deciso, Tello verrà riscattato dal Barcellona, giocherà ancora nella Fiorentina

31 marzo 2017 12:52

Tello: "Vogliamo arrivare davanti al Milan, spero di rimanere qua il prossimo anno. Berna e Borja.."

31 marzo 2017 10:28

Il futuro di Tello lo decide il nuovo allenatore. Il riscatto è fissato a 5 milioni. Il Barcellona...

07 marzo 2017 11:46

Gazzetta: A Milano Chiesa torna titolare. Bagarre tra Ilicic e Saponara per sostituire Bernardeschi

18 febbraio 2017 10:23

Intanto Sousa valuta come sostituire Chiesa: Tello e Cristoforo le alternative

15 febbraio 2017 12:27

"Badelj gioca per farci un piacere, stasera voglio Tello. Chiesa va protetto..."

11 febbraio 2017 15:05

Corriere: Tello salvatore, ma non mettiamo la testa sotto la sabbia

02 febbraio 2017 09:37

Tello: "Cerco sempre di dare il massimo, felice per i gol. La classifica.."

01 febbraio 2017 23:47

Doppio Tello e dopo un tempo regalato la Fiorentina la ribalta (1-2) contro il Pescara

01 febbraio 2017 22:36

Tello su Twitter: "Grande vittoria, felice di essermi sbloccato"

22 gennaio 2017 08:50

Chievo-Fiorentina 0-1 al 45': la sblocca Tello, ma Sousa soffre

21 gennaio 2017 18:44

Tello: "Amo Firenze e la Fiorentina. Messi e Guardiola..."

19 gennaio 2017 16:06

Incontro con il Barça per decidere il futuro di Tello. Non è escluso l'addio...

09 gennaio 2017 11:46

Il Marsiglia spinge ma Tello non si muoverà a gennaio

04 gennaio 2017 12:06

Da pupillo a seconda scelta: Tello si allena anche a Natale per Sousa

26 dicembre 2016 16:24

Verso il Napoli: bocciati Tello e Olivera, torna Chiesa dal 1'. In mezzo tutto dipende da Borja…

20 dicembre 2016 12:42

Dalla Francia: il Marsiglia ha offerto 15 milioni per Tello, Rudi Garcia...

16 dicembre 2016 17:01

L'agente di Tello incontra Corvino: "Non andrà via, anche se il ruolo..."

14 dicembre 2016 17:26

Ceccarini: "Già arrivate richieste per Chiesa, ma non si muove. Il padre..."

13 dicembre 2016 14:22

Ag. Tello: "La viola ha opzione d'acquisto abbordabile, ma non sappiamo se la eserciterà"

09 dicembre 2016 15:16

IL BARÇA PUNTA UNA PISTOLA ALLA TEMPIA DI SOUSA: QUANDO LA LIBERTÁ È MESSA ALLE STRETTE...

06 dicembre 2016 20:05

Tello: "Il mio modello è Joaquin, obiettivo Champions. Volevo solo Firenze, il futuro..."

16 novembre 2016 12:02

Tre assist e pochi dribbling, così Tello sta diventando un flop di questa Fiorentina

10 novembre 2016 11:54

Sousa punta sempre su Tello ma lo spagnolo è un'incognita

10 ottobre 2016 11:17

Borja, Ilicic e Tello. La piccola crisi della Fiorentina passa anche da loro

08 ottobre 2016 12:04

"Potevo restare al Barcellona, Sousa mi dà fiducia. Resto a titolo definitivo? Buona cosa..."

07 ottobre 2016 15:19

La carica di Tello: "Qui per Sousa, siamo più forti di un anno fa"

05 settembre 2016 10:48

Tello: "Non ho avuto dubbi a scegliere la Fiorentina, Borja vuole restare"

23 agosto 2016 15:55

UFFICIALE: Tello torna viola. Prestito con riscatto e contro-riscatto

16 agosto 2016 14:51

Tello è a Firenze: "Felice di essere qui, finalmente Fiorentina". I dettagli del suo arrivo dal Barcellona

15 agosto 2016 18:54

Di Marzio: "Domani Tello arriva a Firenze per la firma, prestito con diritto di riscatto a sette milioni"

15 agosto 2016 00:57

È il giorno del ritorno di Tello, oggi la firma poi le visite mediche. La formula del suo arrivo...

11 agosto 2016 14:52

TELLO+CORLUKA+SANCHEZ, ADESSO SOUSA PUÒ SORRIDERE. TUTTA LA VERITÀ SU BADELJ CHE RESTA A FIRENZE

10 agosto 2016 13:54

Prestito con obbligo di riscatto, annuncio in arrivo. Tello è viola

03 agosto 2016 10:28

Nazione: Tello, ci siamo. Sarà il prossimo annuncio di Corvino

01 agosto 2016 11:33

Tello è sempre più viola, non ha voluto altro. Sarà riscatto fissato a 5 milioni

24 luglio 2016 09:32

Tello vuole la Fiorentina, se salta arriva Ljajic. Manca la spalla a Bernardeschi e Ilicic

14 luglio 2016 10:21

Ag. Tello: "Ritorno a Firenze? Lo saprete dopo il 17 luglio"

12 luglio 2016 14:32

Sky, Giaccherini sempre piu verso Firenze, Tello torna al Barcellona

17 giugno 2016 00:50

Fumata grigia per Tello. Possibile un nuovo prestito ma il Barcellona...

10 giugno 2016 08:43

Prolungare per Tello o... accettare l'offerta per Babacar ?

08 giugno 2016 20:44

Il primo obiettivo è risolvere la questione Tello. Ecco la richiesta che verrà fatta al Barcellona

07 giugno 2016 11:00

La Nazione, Tello vuole la Fiorentina e Corvino ha in mente la strada per la conferma

05 giugno 2016 15:16

La trattativa per Tello fa bloccare le dimissioni di Pereira. La situazione

27 maggio 2016 11:05

Tello vuole rimanere a Firenze, i viola lavorano per questo. Intanto il Barcellona...

18 maggio 2016 09:37

Ilicic sacrificato: offerta Palace, ballano 2 milioni. Tello resta: la soluzione

16 maggio 2016 11:20

Da Tello a Ilicic, fino a Pasqual e Kalinic. Ecco cosa succede se Sousa va via

28 aprile 2016 11:11

AG Berna: "Lui già nell'élite, pensi a giocare e non ai soldi"

15 aprile 2016 13:59

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