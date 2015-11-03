Notizie Tello Fiorentina

Tello: "Con Joaquin parlo spesso della Fiorentina. Ho molti amici lì"
07 aprile 2021 17:58
Tello: "Gonzalo è stato un piacere affrontarti e dopo averti avuto come compagno, capitano"
24 giugno 2020 10:47
Tello non dimentica: "La qualificazione in Europa League con la Fiorentina una delle emozioni più forti.."
05 aprile 2020 13:43
(VIDEO): Joaquin “mata” il Barça. Ecco il gol nel 3-4 al Camp Nou. Due assist di Tello
11 novembre 2018 18:20
Il Betis di Joaquin e Tello batte e umilia il Milan a San Siro in Europa League. È 1-2
25 ottobre 2018 20:51
Tello, che sfortuna! Inizia con un infortunio la sua avventura al Betis...
13 luglio 2017 10:07
Sousa torna a parlare: "Tello? L'ho fatto migliorare io a Firenze, soprattutto in fase difensiva. Ha una qualità rara..."
03 luglio 2017 16:04
Ufficiale, Tello non ritorna più alla Fiorentina, è un giocatore del Betis Siviglia
30 giugno 2017 19:11
Pres. Betis: "Tello ci piace moltissimo, ma costa tanto. Serve cautela, il rischio è che l'affare possa saltare"
30 giugno 2017 12:41
Tello è un rebus: lo Zenit si tira indietro, il Betis lo vuole ma a cifre più basse e la Fiorentina...
28 giugno 2017 23:45
Corriere, Corvino pronto a riportare Tello a Firenze. Nello schema tattico di Pioli...
28 giugno 2017 10:42
Passi avanti del Betis Siviglia per Tello, ma le richieste del giocatore sono alte. Sullo sfondo altri club...
25 giugno 2017 19:40
Nizza, Valencia e Zenit San Pietroburgo vogliono Tello ma lui sogna il ritorno a Firenze
22 giugno 2017 16:23
Corvino incontra Braida a Milano: si parla del ritorno di Tello, ma spunta anche Bernardeschi...
20 giugno 2017 18:16
Tello scartato dalla Fiorentina, adesso il Barcellona fissa il prezzo per la cessione, 12 milioni
13 giugno 2017 11:46
Ag. Tello: "Stiamo parlando con la Fiorentina. No al Tigres. Se può restare a Barcellona?..."
09 giugno 2017 10:48
Dopo Tello e Salcedo la Fiorentina decide di non riscattare nemmeno De Maio. Tornerà all'Anderlecht
01 giugno 2017 13:27
La Fiorentina molla Tello, la società viola non ha esercitato il riscatto. Torna al Barcellona
31 maggio 2017 17:08
Anche Tello e Maxi Olivera salutano Gonzalo: "Un onore poter giocare con te. Buona fortuna capitano!"
26 maggio 2017 18:39
Il futuro di Tello e Babacar dipende dal nuovo allenatore. E se dovessero partire...
12 maggio 2017 12:54
Tello, la Fiorentina pronta a riscattarlo per 8 milioni
10 maggio 2017 19:41
Marca: il Barça scarica Tello e la Fiorentina ha un mese per riscattarlo
03 maggio 2017 12:37
Tello, il giocatore a due facce simbolo del momento viola...
24 aprile 2017 19:14
La Fiorentina ha riscattato Tello, versati i 5,5 milioni al Barcellona
21 aprile 2017 11:46
Tello: "Siamo stati sfortunati ma ora l'Europa è lontana. Cosa ha detto Kalinic..."
15 aprile 2017 18:22
Viola di rabbia: 1-2 Empoli a Firenze, Mazzoleni e le occasioni perse...
15 aprile 2017 16:57
Ag. Tello: "Sarebbe felice di restare, ma non dipende solo da lui"
13 aprile 2017 11:41
5 milioni di motivi per tenersi questo Cristian Tello
10 aprile 2017 16:27
Tello: "Oggi tanta sfortuna. Abbiamo dimostrato di credere nell'Europa"
09 aprile 2017 16:45
COSA C'È DIETRO IL RISCATTO DI TELLO. ILICIC AL SIVIGLIA PER 10 MILIONI
31 marzo 2017 14:31
Corvino ha deciso, Tello verrà riscattato dal Barcellona, giocherà ancora nella Fiorentina
31 marzo 2017 12:52
Tello: "Vogliamo arrivare davanti al Milan, spero di rimanere qua il prossimo anno. Berna e Borja.."
31 marzo 2017 10:28
Il futuro di Tello lo decide il nuovo allenatore. Il riscatto è fissato a 5 milioni. Il Barcellona...
07 marzo 2017 11:46
Gazzetta: A Milano Chiesa torna titolare. Bagarre tra Ilicic e Saponara per sostituire Bernardeschi
18 febbraio 2017 10:23
Intanto Sousa valuta come sostituire Chiesa: Tello e Cristoforo le alternative
15 febbraio 2017 12:27
"Badelj gioca per farci un piacere, stasera voglio Tello. Chiesa va protetto..."
11 febbraio 2017 15:05
Corriere: Tello salvatore, ma non mettiamo la testa sotto la sabbia
02 febbraio 2017 09:37
Tello: "Cerco sempre di dare il massimo, felice per i gol. La classifica.."
01 febbraio 2017 23:47
Doppio Tello e dopo un tempo regalato la Fiorentina la ribalta (1-2) contro il Pescara
01 febbraio 2017 22:36
Tello su Twitter: "Grande vittoria, felice di essermi sbloccato"
22 gennaio 2017 08:50
Chievo-Fiorentina 0-1 al 45': la sblocca Tello, ma Sousa soffre
21 gennaio 2017 18:44
Tello: "Amo Firenze e la Fiorentina. Messi e Guardiola..."
19 gennaio 2017 16:06
Incontro con il Barça per decidere il futuro di Tello. Non è escluso l'addio...
09 gennaio 2017 11:46
Il Marsiglia spinge ma Tello non si muoverà a gennaio
04 gennaio 2017 12:06
Da pupillo a seconda scelta: Tello si allena anche a Natale per Sousa
26 dicembre 2016 16:24
Verso il Napoli: bocciati Tello e Olivera, torna Chiesa dal 1'. In mezzo tutto dipende da Borja…
20 dicembre 2016 12:42
Dalla Francia: il Marsiglia ha offerto 15 milioni per Tello, Rudi Garcia...
16 dicembre 2016 17:01
L'agente di Tello incontra Corvino: "Non andrà via, anche se il ruolo..."
14 dicembre 2016 17:26
Ceccarini: "Già arrivate richieste per Chiesa, ma non si muove. Il padre..."
13 dicembre 2016 14:22
Ag. Tello: "La viola ha opzione d'acquisto abbordabile, ma non sappiamo se la eserciterà"
09 dicembre 2016 15:16
IL BARÇA PUNTA UNA PISTOLA ALLA TEMPIA DI SOUSA: QUANDO LA LIBERTÁ È MESSA ALLE STRETTE...
06 dicembre 2016 20:05
Tello: "Il mio modello è Joaquin, obiettivo Champions. Volevo solo Firenze, il futuro..."
16 novembre 2016 12:02
Tre assist e pochi dribbling, così Tello sta diventando un flop di questa Fiorentina
10 novembre 2016 11:54
Sousa punta sempre su Tello ma lo spagnolo è un'incognita
10 ottobre 2016 11:17
Borja, Ilicic e Tello. La piccola crisi della Fiorentina passa anche da loro
08 ottobre 2016 12:04
"Potevo restare al Barcellona, Sousa mi dà fiducia. Resto a titolo definitivo? Buona cosa..."
07 ottobre 2016 15:19
La carica di Tello: "Qui per Sousa, siamo più forti di un anno fa"
05 settembre 2016 10:48
Tello: "Non ho avuto dubbi a scegliere la Fiorentina, Borja vuole restare"
23 agosto 2016 15:55
UFFICIALE: Tello torna viola. Prestito con riscatto e contro-riscatto
16 agosto 2016 14:51
Tello è a Firenze: "Felice di essere qui, finalmente Fiorentina". I dettagli del suo arrivo dal Barcellona
15 agosto 2016 18:54
Di Marzio: "Domani Tello arriva a Firenze per la firma, prestito con diritto di riscatto a sette milioni"
15 agosto 2016 00:57
È il giorno del ritorno di Tello, oggi la firma poi le visite mediche. La formula del suo arrivo...
11 agosto 2016 14:52
TELLO+CORLUKA+SANCHEZ, ADESSO SOUSA PUÒ SORRIDERE. TUTTA LA VERITÀ SU BADELJ CHE RESTA A FIRENZE
10 agosto 2016 13:54
Prestito con obbligo di riscatto, annuncio in arrivo. Tello è viola
03 agosto 2016 10:28
Nazione: Tello, ci siamo. Sarà il prossimo annuncio di Corvino
01 agosto 2016 11:33
Tello è sempre più viola, non ha voluto altro. Sarà riscatto fissato a 5 milioni
24 luglio 2016 09:32
Tello vuole la Fiorentina, se salta arriva Ljajic. Manca la spalla a Bernardeschi e Ilicic
14 luglio 2016 10:21
Ag. Tello: "Ritorno a Firenze? Lo saprete dopo il 17 luglio"
12 luglio 2016 14:32
Sky, Giaccherini sempre piu verso Firenze, Tello torna al Barcellona
17 giugno 2016 00:50
Fumata grigia per Tello. Possibile un nuovo prestito ma il Barcellona...
10 giugno 2016 08:43
Prolungare per Tello o... accettare l'offerta per Babacar ?
08 giugno 2016 20:44
Il primo obiettivo è risolvere la questione Tello. Ecco la richiesta che verrà fatta al Barcellona
07 giugno 2016 11:00
La Nazione, Tello vuole la Fiorentina e Corvino ha in mente la strada per la conferma
05 giugno 2016 15:16
La trattativa per Tello fa bloccare le dimissioni di Pereira. La situazione
27 maggio 2016 11:05
Tello vuole rimanere a Firenze, i viola lavorano per questo. Intanto il Barcellona...
18 maggio 2016 09:37
Ilicic sacrificato: offerta Palace, ballano 2 milioni. Tello resta: la soluzione
16 maggio 2016 11:20
Da Tello a Ilicic, fino a Pasqual e Kalinic. Ecco cosa succede se Sousa va via
28 aprile 2016 11:11
AG Berna: "Lui già nell'élite, pensi a giocare e non ai soldi"
15 aprile 2016 13:59
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