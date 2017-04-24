Tello, il giocatore a due facce simbolo del momento viola...

Un giocatore specchio del momento viola...

Fiorentina altalenante, a volte rapida nella manovra, a volte terribilmente impacciata. Alti e bassi proprio come le prestazioni di Cristian Tello.

Il giocatore spagnolo nelle ultime giornate ha scalzato Federico Chiesa dai titolari. Il perché? Freschezza, finalmente salta nuovamente l'uomo, cross e qualche goal. Il giocatore in campo palla al piede in certe situazioni è rapidissimo nel saltare chi ha di fronte, per poi magari cinque minuti più tardi sbagliare un semplicissimo appoggio. Contro l'Inter c'è chi lo ha applaudito compiaciuto, chi ignorato al momento della sostituzione.

Ecco perché vedo similitudini con il momento viola: vittoria con 5 reti fatte contro l'Inter ed Europa più vicina... 4 reti subite e difesa fragile...

Sarà mica Tello il giocatore chiave in un senso o nell'altro di questo finale di stagione?

Gabriele Caldieron