Corvino ha deciso, Tello verrà riscattato dal Barcellona, giocherà ancora nella Fiorentina
Il prestito di Tello terminerà a giugno ma Corvino sembra aver deciso, l'esterno spagnolo resterà nella Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
31 marzo 2017 12:52
Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina il direttore generale della Fiorentina sembra aver deciso il futuro di Cristian Tello, infatti l'esterno verrà riscattato dal Barcellona e sarà quindi un giocatore viola anche nella prossima stagione. Il riscatto dovrebbe essere per una cifra intorno ai cinque milioni.