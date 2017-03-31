Labaro Viola

Corvino ha deciso, Tello verrà riscattato dal Barcellona, giocherà ancora nella Fiorentina

Il prestito di Tello terminerà a giugno ma Corvino sembra aver deciso, l'esterno spagnolo resterà nella Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 marzo 2017 12:52
Corvino ha deciso, Tello verrà riscattato dal Barcellona, giocherà ancora nella Fiorentina - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Calciomercato
Fiorentina
Primo Piano
Tello
Condividi

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina il direttore generale della Fiorentina sembra aver deciso il futuro di Cristian Tello, infatti l'esterno verrà riscattato dal Barcellona e sarà quindi un giocatore viola anche nella prossima stagione. Il riscatto dovrebbe essere per una cifra intorno ai cinque milioni.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok