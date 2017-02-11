"Badelj gioca per farci un piacere, stasera voglio Tello. Chiesa va protetto..."

Il giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Calamai ha parlato di Fiorentina oggi, a radio Blu: "Ormai sappiamo chi è Tomovic: un ottimo professionista non in grado di far parte di una squadra con...

Il giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Calamai ha parlato di Fiorentina oggi, a radio Blu: "Ormai sappiamo chi è Tomovic: un ottimo professionista non in grado di far parte di una squadra con grandi ambizioni. Non sappiamo invece chi è Salcedo, ha avuto alti e bassi. Non facendolo mai giocare non riusciremo mai a conoscerlo. Chiesa? A Roma è andato in difficoltà, va protetto da un punto di vista di crescita fisica, io però non penso possa giocarle tutte e quindi gli darei un turno di riposo. Badelj? Non capisco perché debba giocare sempre se sembra che ogni volta vada in campo per farci un piacere. È chiaro che voglia andare via. L’ultimo Badelj è indisponente, non mi piace. Se è questo per me non gioca. Quella di stasera secondo me è una partita da Ilicic, da Tello. È una partita che va vinta. Il Tello che gioca a Pescara per me deve giocare sempre".