Labaro Viola

La Fiorentina ha riscattato Tello, versati i 5,5 milioni al Barcellona

La Fiorentina ha fatto valere il suo diritto di riscatto con il Barcellona che adesso potrà riprenderlo per 8 milioni

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 aprile 2017 11:46
La Fiorentina ha riscattato Tello, versati i 5,5 milioni al Barcellona - Firenze, stadio Artemio Franchi, 23.02.2017, Fiorentina-Borussia, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 23.02.2017, Fiorentina-Borussia, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Fiorentina
Primo Piano
Tello
Barcellona
Condividi

Secondo quanto riportato da Tuttosport è ormai definito il futuro di Tello nella Fiorentina. La società viola ha riscattato l'esterno spagnolo versando 5,5 milioni nelle casse blaiguana facendo valere il diritto di riscatto della trattativa. Adesso il Barcellona se vuole potrà controriscattare il calciatore per 8 milioni di euro.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok