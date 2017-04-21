La Fiorentina ha riscattato Tello, versati i 5,5 milioni al Barcellona

La Fiorentina ha fatto valere il suo diritto di riscatto con il Barcellona che adesso potrà riprenderlo per 8 milioni

Secondo quanto riportato da Tuttosport è ormai definito il futuro di Tello nella Fiorentina. La società viola ha riscattato l'esterno spagnolo versando 5,5 milioni nelle casse blaiguana facendo valere il diritto di riscatto della trattativa. Adesso il Barcellona se vuole potrà controriscattare il calciatore per 8 milioni di euro.