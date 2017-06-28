Corriere, Corvino pronto a riportare Tello a Firenze. Nello schema tattico di Pioli...
Come riportato dal Corriere dello Sport, la Fiorentina starebbe pensando a un ritorno di Tello. Nello schema tecnico di Pioli...
A cura di Redazione Labaroviola
28 giugno 2017 10:42
Come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, non è detta l'ultima parola sul futuro di Christian Tello. Corvino vorrebbe infatti riportarlo a Firenze cosí come il giocatore spingerebbe il proprio enturage per il terzo ritorno in maglia viola. Nello schema tattico di Pioli, l'esterno del Barcellona andrebbe a emulare quello che faceva Candreva nell'Inter.