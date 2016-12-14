L’agente di Tello incontra Corvino: “Non andrà via, anche se il ruolo…”

Tutto l’entourage di Cristian Tello, capitanato dal procuratore Josep Maria Orobitg, era presente questo pomeriggio al centro sportivo viola. Stando a quanto è emerso dal colloquio con il direttore generale dell’area tecnica, Pantaleo Corvino, pare che la situazione fra l’esterno spagnolo e la Fiorentina sia destinata a rimanere invariata. L’agente ha infatti chiarito come il suo assistito, nonostante non venga impiegato nella posizione a lui più congeniale, sia ben felice di rimanere a Firenze fino al termine del prestito e che non abbia alcuna intenzione di trasferirsi nel prossimo mercato di gennaio.