La Fiorentina molla Tello, la società viola non ha esercitato il riscatto. Torna al Barcellona
Una decisione inaspettata e un riscatto che sembrava certo. Tello dice addio a Firenze. Lo annuncia Gianluca Di Marzio
A cura di Redazione Labaroviola
31 maggio 2017 17:08
Scadeva oggi l'opzione di riscatto della Fiorentina per prendere l'intero cartellino di Cristian Tello. La società viola, però, non lo ha esercitato, ragion per cui l'esterno tornerà al Barcellona, società proprietaria del suo cartellino. L'esterno classe '91, quindi, dopo aver vissuto l'ultimo anno e mezzo in Italia, dovrà rimettersi a disposizione del nuovo allenatore blaugrana Valverde, per poi prendere una decisione sul suo futuro.
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