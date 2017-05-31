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La Fiorentina molla Tello, la società viola non ha esercitato il riscatto. Torna al Barcellona

Una decisione inaspettata e un riscatto che sembrava certo. Tello dice addio a Firenze. Lo annuncia Gianluca Di Marzio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 maggio 2017 17:08
La Fiorentina molla Tello, la società viola non ha esercitato il riscatto. Torna al Barcellona - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Scadeva oggi l'opzione di riscatto della Fiorentina per prendere l'intero cartellino di Cristian Tello. La società viola, però, non lo ha esercitato, ragion per cui l'esterno tornerà al Barcellona, società proprietaria del suo cartellino. L'esterno classe '91, quindi, dopo aver vissuto l'ultimo anno e mezzo in Italia, dovrà rimettersi a disposizione del nuovo allenatore blaugrana Valverde, per poi prendere una decisione sul suo futuro.
Gianlucadimarzio.com

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