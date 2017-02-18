Gazzetta: A Milano Chiesa torna titolare. Bagarre tra Ilicic e Saponara per sostituire Bernardeschi
La Gazzetta Dello Sport analizza la formazione viola che Domenica sera scenderà in campo a San Siro contro il Milan...
Sulle pagine odierne de La Gazzetta Dello Sport si parla di Fiorentina. Nello specifico la probabile formazione che Domenica sera affronterà il Milan a San Siro analizzando le situazioni. Con Bernardeschi squalificato (ha rimediato il giallo contro l'Udinese ed era in diffida) si aprono scenari interessanti.
Paulo Sousa si affiderà di nuovo a Federico Chiesa per la fascia destra, Tello in terra tedesca non ha convinto e si siederà in panchina. Ilicic sembra in vantaggio su Saponara (ex Milan) ma vi potrebbero essere sorprese. In ogni caso Riccardo dovrebbe entrare a partita in corso per aumentare così il proprio minutaggio in vista delle prossime sfide stagionali dove Saponara potrebbe diventare sempre più protagonista.