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Gazzetta: A Milano Chiesa torna titolare. Bagarre tra Ilicic e Saponara per sostituire Bernardeschi

La Gazzetta Dello Sport analizza la formazione viola che Domenica sera scenderà in campo a San Siro contro il Milan...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 febbraio 2017 10:23
Gazzetta: A Milano Chiesa torna titolare. Bagarre tra Ilicic e Saponara per sostituire Bernardeschi - Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Sulle pagine odierne de La Gazzetta Dello Sport si parla di Fiorentina. Nello specifico la probabile formazione che Domenica sera affronterà il Milan a San Siro analizzando le situazioni. Con Bernardeschi squalificato (ha rimediato il giallo contro l'Udinese ed era in diffida) si aprono scenari interessanti.

Paulo Sousa si affiderà di nuovo a Federico Chiesa per la fascia destra, Tello in terra tedesca non ha convinto e si siederà in panchina. Ilicic sembra in vantaggio su Saponara (ex Milan) ma vi potrebbero essere sorprese. In ogni caso Riccardo dovrebbe entrare a partita in corso per aumentare così il proprio minutaggio in vista delle prossime sfide stagionali dove Saponara potrebbe diventare sempre più protagonista.

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