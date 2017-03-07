Il futuro di Tello lo decide il nuovo allenatore. Il riscatto è fissato a 5 milioni. Il Barcellona...

Tello ha ancora 11 partite per convincere la Fiorentina a tenerlo a Firenze. Il Barcellona ha il controriscatto ma..

Secondo quanto riportato dal corriere dello Sport il futuro di Tello è ancora molto incerto, il suo riscatto è fissato a 5 milioni, mentre il Barcellona ha il controriscatto fissato a 9 milioni. Difficile che le due squadre si contendono Tello a suon di milioni ma non è così scontato che la Fiorentina lo lasci partire. Deciderà il nuovo allenatore viola e ora il calciatore spagnolo ha ancora 11 partite di tempo per strappare un si alla Fiorentina.