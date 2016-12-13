Ceccarini: "Già arrivate richieste per Chiesa, ma non si muove. Il padre..."

Niccolò Ceccarini, giornalista di Mediaset Premium, parla così oggi a Radio Blu: "Per il mercato di gennaio la filosofia della Fiorentina è questa: nessuno entra e nessuno esce. Chiesa è stato gestito...

Niccolò Ceccarini, giornalista di Mediaset Premium, parla così oggi a Radio Blu: "Per il mercato di gennaio la filosofia della Fiorentina è questa: nessuno entra e nessuno esce. Chiesa è stato gestito benissimo dal padre, lo ha fatto rimanere con i piedi per terra. La Fiorentina punta molto su di lui, nonostante le richieste ci siano già state, ma comunque non si muove da qui. Su Tello non so se sia vera questa cosa del contratto a presenze, ho provato ad informarmi col Barcellona, ma non sono riuscito a scoprire nulla, ma preferisco non parlarne, anche per non creare un caso e perché sicuramente a gennaio non si muove".