Incontro con il Barça per decidere il futuro di Tello. Non è escluso l'addio...

La Fiorentina non sembra intenzionata a riscattare Tello a giugno e quindi lo spagnolo potrebbe partire già in questa sessione di mercato

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Nazione, pare che sia in programma per i prossimi giorni un incontro tra i vertici della Fiorentina e del Barcellona. Il tema all'ordine del giorno sarà il futuro dell'esterno Cristian Tello, attulmente in prestito ai viola ma di proprietà dei catalani. Visto e considerato che la società gigliata, a giugno, non dovrebbe esercitare il diritto di riscatto per lo spagnolo, sembra appunto che anche l'ipotesi di un addio già nel corso di questa sessione di mercato non sia adesso un'ipotesi da escludere. Resta infatti forte l'interesse del Marsiglia per Tello che, approfittando della situazione che si sta delineando tra Fiorentina e Barcellona, potrebbe provare ad assicurarsi le prestazioni del centrocampista già in questo mercato di gennaio.