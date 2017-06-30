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Ufficiale, Tello non ritorna più alla Fiorentina, è un giocatore del Betis Siviglia

Tello non tornerà più a giocare con la maglia viola. L'annuncio ufficiale sul sito del Betis Siviglia

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 giugno 2017 19:11
Ufficiale, Tello non ritorna più alla Fiorentina, è un giocatore del Betis Siviglia - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Adesso è ufficiale, Tello non tornerà più nella Fiorentina. La squadra che nell'ultimo anno e mezzo lo ha tenuto e fatto giocare tanto. Il giocatore spagnolo viene acquistato dal Betis e firma un contratto fino al 2022. L'annuncio lo ha dato il club di Siviglia sul proprio sito ufficiale.

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