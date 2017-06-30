Ufficiale, Tello non ritorna più alla Fiorentina, è un giocatore del Betis Siviglia

Tello non tornerà più a giocare con la maglia viola. L'annuncio ufficiale sul sito del Betis Siviglia

Adesso è ufficiale, Tello non tornerà più nella Fiorentina. La squadra che nell'ultimo anno e mezzo lo ha tenuto e fatto giocare tanto. Il giocatore spagnolo viene acquistato dal Betis e firma un contratto fino al 2022. L'annuncio lo ha dato il club di Siviglia sul proprio sito ufficiale.