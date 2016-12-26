Da pupillo a seconda scelta: Tello si allena anche a Natale per Sousa

Cristian Tello si allena anche a Natale: è quello che compare sui suoi profili social, dove si vedono le gambe del giocatore, pronto a correre dopo il pranzo di ieri ed anche oggi, per Santo Stefano....

Cristian Tello si allena anche a Natale: è quello che compare sui suoi profili social, dove si vedono le gambe del giocatore, pronto a correre dopo il pranzo di ieri ed anche oggi, per Santo Stefano. Una dimostrazione di buona volontà e determinazione per un giocatore che è passato da essere pupillo di Sousa a seconda scelta e che, ora, cerca di riprendersi la scena.