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Da pupillo a seconda scelta: Tello si allena anche a Natale per Sousa

Cristian Tello si allena anche a Natale: è quello che compare sui suoi profili social, dove si vedono le gambe del giocatore, pronto a correre dopo il pranzo di ieri ed anche oggi, per Santo Stefano....

A cura di Paolo Lazzari Paolo Lazzari
26 dicembre 2016 16:24
Da pupillo a seconda scelta: Tello si allena anche a Natale per Sousa -
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Cristian Tello si allena anche a Natale: è quello che compare sui suoi profili social, dove si vedono le gambe del giocatore, pronto a correre dopo il pranzo di ieri ed anche oggi, per Santo Stefano. Una dimostrazione di buona volontà e determinazione per un giocatore che è passato da essere pupillo di Sousa a seconda scelta e che, ora, cerca di riprendersi la scena.

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