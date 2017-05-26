Anche Tello e Maxi Olivera salutano Gonzalo: "Un onore poter giocare con te. Buona fortuna capitano!"

Tanti compagni, oltre a Paulo Sousa ed il suo staff, erano presenti all'ultima conferenza stampa di Gonzalo Rodriguez da giocatore della Fiorentina

I messaggi di augurio nelle ultime ore, successive all'ultima conferenza stampa di Gonzalo Rodriguez come giocatore della Fiorentina, aumentano continuamente e, dopo il compagno ed amico Borja Valero, anche Cristian Tello e Maxi Olivera hanno voluto salutare il difensore argentino. Questi i messaggi comparsi sui loro profili Instagram:

maxi.olivera13: "PER SEMPRE CAPITANO ©"

ctello91: "Un honor poder jugar contigo crack! Mucha suerte en tu futuro capitano!!!"