Notizie Maxi Fiorentina

Repubblica: attacco sterile, a gennaio serve un prestito. Via Thereau e Maxi per alleggerire
13 novembre 2018 09:19
Corriere, nessuno si svincolerà. Si lavora ancora per le cessioni
21 agosto 2018 09:29
Tuttosport, via gli esuberi fuori dal progetto. Ecco i nomi del vice Lafont..
03 agosto 2018 10:40
Maxi Olivera: ''Solo chi lavora per ciò che desidera sa quanto vale ciò che ha''
07 ottobre 2017 15:25
Anche Tello e Maxi Olivera salutano Gonzalo: "Un onore poter giocare con te. Buona fortuna capitano!"
26 maggio 2017 18:39
Maxi su Twitter: "Felice per la vittoria e per la qualificazione!"
08 dicembre 2016 20:11
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