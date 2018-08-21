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Corriere, nessuno si svincolerà. Si lavora ancora per le cessioni

Come riportato dal Corriere dello Sport, la Fiorentina non ha intenzione di svincolare nessuno. Le destinazioni dei partenti..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 agosto 2018 09:29
Corriere, nessuno si svincolerà. Si lavora ancora per le cessioni - Firenze, stadio Artemio Franchi, 23.02.2017, Fiorentina-Borussia, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 23.02.2017, Fiorentina-Borussia, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Maxi
Thereau
Crisroforo
Esuberi
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Come riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport-Stadio, nessuno dei giocatori della Fiorentina verrà svincolato. Quesolto grazie al Far Play finanziario chiuso con i conti in pari. Si continua dunque a lavorare per cedere gli "esuberi" come Maxi, Cristoforo e Thereau, ai margini della resa da tantissimo tempo. Per il francese possibile destinazione turca, per gli uruguaiani possibile ritorno in patria.

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