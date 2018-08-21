Corriere, nessuno si svincolerà. Si lavora ancora per le cessioni
Come riportato dal Corriere dello Sport, la Fiorentina non ha intenzione di svincolare nessuno. Le destinazioni dei partenti..
A cura di Redazione Labaroviola
21 agosto 2018 09:29
Come riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport-Stadio, nessuno dei giocatori della Fiorentina verrà svincolato. Quesolto grazie al Far Play finanziario chiuso con i conti in pari. Si continua dunque a lavorare per cedere gli "esuberi" come Maxi, Cristoforo e Thereau, ai margini della resa da tantissimo tempo. Per il francese possibile destinazione turca, per gli uruguaiani possibile ritorno in patria.