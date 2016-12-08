Maxi su Twitter: "Felice per la vittoria e per la qualificazione!"
Dopo la vittoria contro il Qarabag l'esterno della Fiorentina Maxi Olivera ha postato una foto che ritrae lo stesso uruguaiano con l'amico Cristoforo. La descrizione del post dice: "Contento per la vi...
A cura di Matteo Fabiani
08 dicembre 2016 20:11
Dopo la vittoria contro il Qarabag l'esterno della Fiorentina Maxi Olivera ha postato una foto che ritrae lo stesso uruguaiano con l'amico Cristoforo. La descrizione del post dice: "Contento per la vittoria e per la qualificazione"