Maxi Olivera: ''Solo chi lavora per ciò che desidera sa quanto vale ciò che ha''
"Solo chi lavora per ciò che desidera sa quanto vale ciò che ha": è l'esternazione del terzino viola Maxi Olivera, comparsa oggi sul suo Instagram Stories. L'uruguagio non sta vivendo un periodo al to...
A cura di Redazione Labaroviola
07 ottobre 2017 15:25
"Solo chi lavora per ciò che desidera sa quanto vale ciò che ha": è l'esternazione del terzino viola Maxi Olivera, comparsa oggi sul suo Instagram Stories. L'uruguagio non sta vivendo un periodo al top e, complici prestazioni non esaltanti, è entrato in competizione fissa con Biraghi su quella corsia. Fuori dal campo, quindi, prova a caricarsi così.