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Maxi Olivera: ''Solo chi lavora per ciò che desidera sa quanto vale ciò che ha''

"Solo chi lavora per ciò che desidera sa quanto vale ciò che ha": è l'esternazione del terzino viola Maxi Olivera, comparsa oggi sul suo Instagram Stories. L'uruguagio non sta vivendo un periodo al to...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 ottobre 2017 15:25
Maxi Olivera: ''Solo chi lavora per ciò che desidera sa quanto vale ciò che ha'' - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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"Solo chi lavora per ciò che desidera sa quanto vale ciò che ha": è l'esternazione del terzino viola Maxi Olivera, comparsa oggi sul suo Instagram Stories. L'uruguagio non sta vivendo un periodo al top e, complici prestazioni non esaltanti, è entrato in competizione fissa con Biraghi su quella corsia. Fuori dal campo, quindi, prova a caricarsi così.

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