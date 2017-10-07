Maxi Olivera: ''Solo chi lavora per ciò che desidera sa quanto vale ciò che ha''

"Solo chi lavora per ciò che desidera sa quanto vale ciò che ha": è l'esternazione del terzino viola Maxi Olivera, comparsa oggi sul suo Instagram Stories. L'uruguagio non sta vivendo un periodo al to...

A cura di Redazione Labaroviola 07 ottobre 2017 15:25

Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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