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Tuttosport, via gli esuberi fuori dal progetto. Ecco i nomi del vice Lafont..

Come riportato da Tuttosport, la Fiorentina sta provando a vendere gli esuberi fuori dal progetto. I nomi per il vice Lafont..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 agosto 2018 10:40
Tuttosport, via gli esuberi fuori dal progetto. Ecco i nomi del vice Lafont.. - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018 Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Dragowski
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018 Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Dragowski
Rassegna Stampa
Cristoforo
Maxi
Thereau
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Come riportato dal quotidiano sportivo Tuttosport, per Corvino non sarà facile piazzare quei giocatori che sembrano ormai fuori dal progetto viola. Da Maxi Olivera a Dragowski, passando per Sanchez Saponara, il dg viola spera di riuscire a racimolare un gruzzoletto da reinvestire sul mercato. In primis su un vice-Lafont di esperienza: si parla soprattutto di Gabriel e Sorrentino.

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