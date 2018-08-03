Tuttosport, via gli esuberi fuori dal progetto. Ecco i nomi del vice Lafont..

Come riportato da Tuttosport, la Fiorentina sta provando a vendere gli esuberi fuori dal progetto. I nomi per il vice Lafont..

Come riportato dal quotidiano sportivo Tuttosport, per Corvino non sarà facile piazzare quei giocatori che sembrano ormai fuori dal progetto viola. Da Maxi Olivera a Dragowski, passando per Sanchez e Saponara, il dg viola spera di riuscire a racimolare un gruzzoletto da reinvestire sul mercato. In primis su un vice-Lafont di esperienza: si parla soprattutto di Gabriel e Sorrentino.