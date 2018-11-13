Repubblica: attacco sterile, a gennaio serve un prestito. Via Thereau e Maxi per alleggerire

La Repubblica in edicola oggi torna ad analizzare la sterilità del reparto d'attacco viola. A gennaio Pantaleo Corvino dovrà tornare sul mercato, ma potrà muoversi soltanto chiedendo un giocatore offe...

La Repubblica in edicola oggi torna ad analizzare la sterilità del reparto d'attacco viola. A gennaio Pantaleo Corvino dovrà tornare sul mercato, ma potrà muoversi soltanto chiedendo un giocatore offensivo in prestito, perché la liquidità scarseggia. Per fare questo, però, sarà anche necessario alleggerire il monte ingaggi: con la valigia pronta da un pezzo ci sono già Cyril Thereau e Maxi Olivera.