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Corriere: Tello salvatore, ma non mettiamo la testa sotto la sabbia

Limitarsi al solo risultato di ieri significa mettere la testa sotto la sabbia: lo scrive il Corriere fiorentino oggi in edicola, evidenziando come il primo tempo di Pescara sia equivalso ad un film h...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 febbraio 2017 09:37
Corriere: Tello salvatore, ma non mettiamo la testa sotto la sabbia -
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Limitarsi al solo risultato di ieri significa mettere la testa sotto la sabbia: lo scrive il Corriere fiorentino oggi in edicola, evidenziando come il primo tempo di Pescara sia equivalso ad un film horror e che solo Tello e Chiesa abbiano consentito di fare 3 punti contro l'ultima in classifica. Insomma i problemi restano, ma l'Europa si avvicina.

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