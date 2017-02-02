Corriere: Tello salvatore, ma non mettiamo la testa sotto la sabbia
Limitarsi al solo risultato di ieri significa mettere la testa sotto la sabbia: lo scrive il Corriere fiorentino oggi in edicola, evidenziando come il primo tempo di Pescara sia equivalso ad un film h...
A cura di Redazione Labaroviola
02 febbraio 2017 09:37
Limitarsi al solo risultato di ieri significa mettere la testa sotto la sabbia: lo scrive il Corriere fiorentino oggi in edicola, evidenziando come il primo tempo di Pescara sia equivalso ad un film horror e che solo Tello e Chiesa abbiano consentito di fare 3 punti contro l'ultima in classifica. Insomma i problemi restano, ma l'Europa si avvicina.