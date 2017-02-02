Corriere: Tello salvatore, ma non mettiamo la testa sotto la sabbia

Limitarsi al solo risultato di ieri significa mettere la testa sotto la sabbia: lo scrive il Corriere fiorentino oggi in edicola, evidenziando come il primo tempo di Pescara sia equivalso ad un film h...

Limitarsi al solo risultato di ieri significa mettere la testa sotto la sabbia: lo scrive il Corriere fiorentino oggi in edicola, evidenziando come il primo tempo di Pescara sia equivalso ad un film horror e che solo Tello e Chiesa abbiano consentito di fare 3 punti contro l'ultima in classifica. Insomma i problemi restano, ma l'Europa si avvicina.