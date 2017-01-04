Il Marsiglia spinge ma Tello non si muoverà a gennaio
Nonostante i rumors Tello non ha alcuna intenzione di lasciare la Fiorentina a gennaio
A cura di Redazione Labaroviola
04 gennaio 2017 12:06
L'edizione odierna del QS dedica uno spazio al futuro dell'esterno della Fiorentina Cristian Tello. Secondo quanto riportato dal quotidiano pare che, nonostante il forte interesse manifestato dal Marsiglia, lo spagnolo non abbia alcuna intenzione di lasciare Firenze. Viene in questo modo fugato ogni dubbio circa una sua possibile cessione nel corso della sessione di mercato invernale appena aperta.