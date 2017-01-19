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Tello: "Amo Firenze e la Fiorentina. Messi e Guardiola..."

Cristian Tello parla di Fiorentina all'agenzia spagnola EFE, delineando momenti del suo passato e soffermandosi sul futuro prossimo: "L’esordio con il Barcellona è stato emozionante, è il sogno di ogn...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 gennaio 2017 16:06
Tello: "Amo Firenze e la Fiorentina. Messi e Guardiola..." -
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Cristian Tello parla di Fiorentina all'agenzia spagnola EFE, delineando momenti del suo passato e soffermandosi sul futuro prossimo: "L’esordio con il Barcellona è stato emozionante, è il sogno di ogni bambino. Io ringrazierò sempre Guardiola per avermi dato questa opportunità: lui è un allenatore preciso, punta sempre alla perfezione. Esige che il suo club giochi secondo il suo pensiero. Messi? È un giocatore unico, il migliore al mondo. Il futuro? Sono molto felice alla Fiorentina, amo questo club e la città. Alla mia famiglia è sempre piaciuta l’idea di tornare qui".

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