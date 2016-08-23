Tello: "Non ho avuto dubbi a scegliere la Fiorentina, Borja vuole restare"

Tello alla presentazione: "Ai tifosi dico di starci vicino, possiamo migliorarci

Le parole di Tello nella sua presentazione in sala stampa all'interno dello stadio Franchi:

"Ci sono state altre squadre che mi hanno cercato oltre alla Fiorentina ma a Firenze ero stato bene fino allo scorso anno, dal mister che mi ha voluto, che mi ha sempre parlato chiaro e che mi ha sempre fatto giocare, fino a tutti i compagni dello spogliatoio. Quando ho dovuto prendere una decisione non ho avuto dubbi. Sento l'amore dei tifosi viola per me e questo è bellissimo"

Penso che dobbiamo puntare al traguardo più raggiungibile, lo scorso anno abbiamo meritato di stare in Europa. Dobbiamo puntare il più in alto possibile".

Ai tifosi viola dico di stare con al nostro fianco perché sarà una stagione molto lunga, noi siamo noi i primi a voler restare in alto per cui cercheremo come sempre di dare il massimo".

Borja? lui vuole restare qua pertanto sono convinto che sarà molto utile nella prossima stagione".