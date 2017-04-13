Ag. Tello: "Sarebbe felice di restare, ma non dipende solo da lui"

Non è più un mistero ormai che il desiderio di Cristian Tello sia di proseguire il suo percorso in viola, il ragazzo si trova benissimo a Firenze, così come la sua famiglia. La permanenza però, è tutt...

Non è più un mistero ormai che il desiderio di Cristian Tello sia di proseguire il suo percorso in viola, il ragazzo si trova benissimo a Firenze, così come la sua famiglia. La permanenza però, è tutt'ora da accertare. Tocca dunque a Corvino discutere il riscatto con la società e l'entourage del giocatore, rappresentato da José Maria Orobitg. L’agente spagnolo ha parlato così del futuro del suo assistito: "La Fiorentina deve decidere se esercitare l’opzione di acquisto ad un prezzo fissato - ha dichiarato Orobitg -. Non sono né ottimista né pessimista. Ho ricevuto alcune chiamate di interessamento da alcuni club europei e anche da uno italiano. Nel caso in cui Fiorentina e Barcellona non trovino un accordo, tornerà al Barca con cui ha un contratto. Tello è felice alla Fiorentina e sarebbe contento di poter continuare a giocare a Firenze". L'ex canterano del Barcellona è chiamato a spingere adesso più che mai sull'acceleratore, per fornire alla società viola ulteriori ragioni per operare il riscatto.