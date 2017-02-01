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Tello: “Cerco sempre di dare il massimo, felice per i gol. La classifica..”

Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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Tello: “Cerco sempre di dare il massimo, felice per i gol. La classifica..”

Redazione

2 Febbraio · 00:47

Aggiornamento: 2 Febbraio 2017 · 00:47

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Nel post partita ha parlato Cristian Tello, uomo del match nella sera di Pescar. Queste le sue parole “Sono molto felice per le due reti, anche se nel secondo c’è stata un po’ di fortuna. Sono felice anche e soprattutto per la squadra perché meritava la vittoria. Io a sinistra? Io gioco sempre come mi dice di fare il mister, cerco sempre di dare il massimo quando vengo messo in campo. Se guardiamo la classifica? Quella la guardiamo sempre, se giochiamo sempre così l’Europa può essere raggiungibile. Il mio gol come quello contro l’Osasuna? Sì è vero, me lo ha ricordato anche a me”

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