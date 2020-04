Cristian Tello, ex esterno della Fiorentina, oggi al Betis Siviglia, ha parlato così in un’intervista rilasciata al quotidiano Marca: “Quali sono stati i migliori momenti della mia carriera calcistica? Sicuramente il mio esordio in Primera Division, poi la mia tripletta in Porto-Sporting Lisbona, la qualificazione in Europa con la Fiorentina, con il Betis e il 3-5 nel derby contro il Siviglia”.

TuttoMercatoWeb.com