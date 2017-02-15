Intanto Sousa valuta come sostituire Chiesa: Tello e Cristoforo le alternative
La squalifica di Chiesa potrebbe portare anche ad un cambio di modulo in vista della sfida del Borussia Park
La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, inizia a fare il punto della situazione per quanto riguarda la formazione con la quale la Fiorentina, domani sera, affronterà il Borussia Monchengladbach al Borussia Park. L'interrogativo principale riguarda la fascia destra solitamente occupata da Federico Chiesa che, però, non potrà essere schierato nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League causa squalifica.
Ecco che quindi Paulo Sousa è costretto a vagliare diverse alternative per provare a mettere in difficoltà la retroguardia dei tedeschi. La prima pista è quella che porta a Cristian Tello che, nel ruolo naturale di esterno offensivo, andrebbe a sostituire Chiesa nel consueto assetto di gioco orma rodato. Il secondo suggerimento che trapela dalle pagine del quotidiano porta invece il nome di Sebastian Cristoforo. L'uruguaiano potrebbe infatti partire titolare con un inevitabile cambio di modulo.