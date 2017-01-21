Chievo-Fiorentina 0-1 al 45': la sblocca Tello, ma Sousa soffre

Fiorentina in vantaggio 0-1 a fine primo tempo al Bentegodi, contro il Chievo: fino a qui decide il gol di Tello al 18'. Sousa riconferma Sanchez nelle difesa a tre e, con Kalinic squalificato, lancia...

Fiorentina in vantaggio 0-1 a fine primo tempo al Bentegodi, contro il Chievo: fino a qui decide il gol di Tello al 18'. Sousa riconferma Sanchez nelle difesa a tre e, con Kalinic squalificato, lancia Babacar davanti. Ci prova subito il Chievo: al 9' Vecino perde un pallone sanguinoso, ma la conclusione di Castro è bloccata da Tata. Ancora gialloblu al 13', con la botta di Meggiorini fuori misura. Poi ecco il lampo che lacera le certezze altrui: al 18' Tello sfrutta un controllo sbagliato di Dainelli, si invola in porta e la sblocca infilandola sul palo più lontano. Il Chievo prova a rimetterla in pari alla mezzz'ora, ma Tata dice di no alla conclusione di Pellisier. Viola che comunque soffre sulle corsie esterne.