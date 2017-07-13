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Tello, che sfortuna! Inizia con un infortunio la sua avventura al Betis...

L'ex giocatore di Barcellona e Fiorentina Cristian Tello inizia male la sua nuova avventura al Betis di Siviglia. Nei primi allenamenti..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 luglio 2017 10:07
Tello, che sfortuna! Inizia con un infortunio la sua avventura al Betis... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Cristian Tello, nuovo acquisto del Betis di Siviglia, inizia male la sua nuova avventura nella Liga spagnola. Il sito ufficiale della squadra dell'ex Joaquin, riporta che il giocatore ha infatti rimediato uno slegamento di secondo grado alla caviglia destra in uno dei primi allenamenti stagionali. Il calciatore nella scorsa stagione non ha mai rimediato infortuni.

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