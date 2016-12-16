Dalla Francia: il Marsiglia ha offerto 15 milioni per Tello, Rudi Garcia...

Cristian Tello al Marsiglia? L'ipotesi è ribadita con forza oggi dal quotidiano transalpino Le 10 Sport: il club francese, guidato da Rudi Garcia in panchina e da Andoni Zubizarreta dietro alla scriva...

Cristian Tello al Marsiglia? L'ipotesi è ribadita con forza oggi dal quotidiano transalpino Le 10 Sport: il club francese, guidato da Rudi Garcia in panchina e da Andoni Zubizarreta dietro alla scrivania, sarebbe pronto ad offrire 15 milioni di euro al Barcellona proprietario del cartellino del calciatore, che non sembra più al top delle gerarchie di Paulo Sousa.