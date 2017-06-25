Passi avanti del Betis Siviglia per Tello, ma le richieste del giocatore sono alte. Sullo sfondo altri club...

L'ex esterno Viola Cristian Tello è in cerca di una nuova sistemazione in vista della prossima stagione, tante squadre interessate, con il Betis Siviglia che porta avanti la trattativa e l'intesa con...

L'ex esterno Viola Cristian Tello è in cerca di una nuova sistemazione in vista della prossima stagione, tante squadre interessate, con il Betis Siviglia che porta avanti la trattativa e l'intesa con Barcellona si avvicina. Sarà più complesso invece, trovare l'accordo sull'ingaggio del catalano: le richieste del ragazzo sono superiori allo standard finanziario del club andaluso, si dovrà dunque discutere per accordarsi. Restano per ora alla finestra Valencia, Zenit e Fiorentina, che rimane la soluzione preferita del ragazzo.