(VIDEO): Joaquin “mata” il Barça. Ecco il gol nel 3-4 al Camp Nou. Due assist di Tello
Clamoroso a Barcellona: il Betis di Siviglia sbanca per 3-4 il Camp Nou con una rete dì Joaquin e ben due assist dell’altro ex viola: Tello. Che rimpianti per Firenze...CLICCA QUI PER IL VIDEO DEL GOL...
A cura di Gabriele Caldieron
11 novembre 2018 18:20
Clamoroso a Barcellona: il Betis di Siviglia sbanca per 3-4 il Camp Nou con una rete dì Joaquin e ben due assist dell’altro ex viola: Tello. Che rimpianti per Firenze...
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Gabriele Caldieron