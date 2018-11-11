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(VIDEO): Joaquin “mata” il Barça. Ecco il gol nel 3-4 al Camp Nou. Due assist di Tello

Clamoroso a Barcellona: il Betis di Siviglia sbanca per 3-4 il Camp Nou con una rete dì Joaquin e ben due assist dell’altro ex viola: Tello. Che rimpianti per Firenze...CLICCA QUI PER IL VIDEO DEL GOL...

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
11 novembre 2018 18:20
(VIDEO): Joaquin “mata” il Barça. Ecco il gol nel 3-4 al Camp Nou. Due assist di Tello -
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Clamoroso a Barcellona: il Betis di Siviglia sbanca per 3-4 il Camp Nou con una rete dì Joaquin e ben due assist dell’altro ex viola: Tello. Che rimpianti per Firenze...

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