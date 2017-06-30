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Pres. Betis: "Tello ci piace moltissimo, ma costa tanto. Serve cautela, il rischio è che l'affare possa saltare"

Il presidente degli azionisti del Real Betis Ángel Haro, ha parlato a El Desmarque del possibile acquisto di Cristian Tello dal Barcellona. Queste le dichiarazioni del dirigente del club andaluso: "E'...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 giugno 2017 12:41
Pres. Betis: "Tello ci piace moltissimo, ma costa tanto. Serve cautela, il rischio è che l'affare possa saltare" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il presidente degli azionisti del Real Betis Ángel Haro, ha parlato a El Desmarque del possibile acquisto di Cristian Tello dal Barcellona. Queste le dichiarazioni del dirigente del club andaluso: "E' un giocatore che ci piace molto, ha grande qualità e costa anche tanto. Non abbiamo ancora chiuso il suo acquisto e dobbiamo essere cauti nelle prossime mosse. Ci sono ancora alcuni dettagli da limare e il rischio è che l'affare non si possa concretizzare."

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