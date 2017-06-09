Ag. Tello: "Stiamo parlando con la Fiorentina. No al Tigres. Se può restare a Barcellona?..."

Tello potrebbe vestire nuovamente la maglia viola...

Dopo la buona stagione (seppur altalenante) di Tello a Firenze, con 41 presenze condite da 4 reti e 8 assist, il suo ritorno a Firenze è più di una possibilità e per questo il suo agente José Maria Orobitg, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Ecco le sue dichiarazioni:

"Il cartellino di Cristian appartiene al Barcellona con cui ha un contratto fino al 2018, stiamo parlando in questi giorni con la Fiorentina ma anche con altre squadre. Smentisco la notizia del suo trasferimento al Tigres, voce infondata. Se potrebbe restare in blaugrana? Si, è una possibilità".