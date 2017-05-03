Marca: il Barça scarica Tello e la Fiorentina ha un mese per riscattarlo

Il termine ultimo per il riscatto dello spagnolo è fissato per il 31 maggio

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca pare che il Barcellona non abbia alcuna intenzione di riportare alla base Cristian Tello, esterno attualmente in forza alla Fiorentina. La palla quindi passa ai viola ed al direttore generale Pantaleo Corvino che avranno circa un mese di tempo, per la precisione fino al 31 maggio, per decidere se investire o meno la cifra necessaria a riscattare lo spagnolo. Tuttavia molto dipenderà anche dalla volontà del giocatore che, stando alle indiscrezioni, vorrebbe attendere di conoscere il nome del nuovo allenatore al fine di capire quale potrebbe essere il suo utilizzo e soprattutto in quale posizione.